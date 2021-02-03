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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210203/832962369.html
В США индекс деловой активности в сфере услуг неожиданно вырос до 58,7%
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Индекс деловой активности в сфере услуг США в январе вырос до 58,7% с декабрьских 57,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply... ПРАЙМ, 03.02.2021
индекс деловой активности, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в январе вырос до 58,7% с декабрьских 57,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения до 56,8%.
При этом индекс занятости в секторе услуг страны в январе вырос до 55,2% с уровня декабря в 48,7%.
Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.