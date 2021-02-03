МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в январе вырос до 58,7% с декабрьских 57,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения до 56,8%.

При этом индекс занятости в секторе услуг страны в январе вырос до 55,2% с уровня декабря в 48,7%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.