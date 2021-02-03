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Всемирный экономический форум в Сингапуре перенесен с мая на август
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Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Сингапуре, ранее запланированный на конец мая, перенесен на август 2021 года, сообщается на сайте ВЭФ в среду. "Специальная ежегодная встреча... ПРАЙМ, 03.02.2021
сингапур, вэф, новости, экономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЦЮРИХ, 3 фев — ПРАЙМ. Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Сингапуре, ранее запланированный на конец мая, перенесен на август 2021 года, сообщается на сайте ВЭФ в среду.
"Специальная ежегодная встреча Всемирного экономического форума 2021 года в Сингапуре состоится 17-20 августа", — говорится в сообщении.
Как отмечается, ранее планировалось провести ВЭФ 25-28 мая.
"Хотя Всемирный экономический форум и правительство Сингапура по-прежнему уверены в мерах, принимаемых для обеспечения безопасной и эффективной встречи, а распространение COVID-19 в Сингапуре остается на незначительном уровне, изменение времени проведения встречи отражает международные проблемы в сдерживании пандемии", — поясняется в релизе.
Сообщается, что текущие ограничения на поездки во всем мире затруднили планирование личных встреч в первой половине года. Кроме того, различные правила карантина увеличили время, необходимое для обеспечения того, чтобы участники со всего мира могли принять меры для участия в Давосском форуме.
Ранее сообщалось, что Всемирный экономический форум 2021 года переносят в Сингапур из-за COVID