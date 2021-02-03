МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России с 26 января по 1 февраля замедлилась до нуля, с начала года потребительские цены выросли на 0,7%, сообщает Росстат.

Недельная инфляция в РФ оказалась нулевой впервые с периода 22-28 сентября, после которого она составляла 0,1%-0,2% (за исключением 0,4% за период 1-11 января). Инфляционные ожидания россиян на текущий год упали впервые с августа

"За период с 26 января по 1 февраля 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала февраля – 100,0%, с начала года – 100,7%", — говорится в сообщении.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Автомобильный бензин подорожал на 0,2%, дизтопливо — на 0,1%.

Росстат отметил, что при расчете индекса за прошедшую неделю была уточнена структура потребительских расходов населения и объемов потребления. Как отмечает ведомство, в результате доля продовольственных товаров увеличилась в среднем на 1,2%, доли непродовольственных товаров и услуг снизились, соответственно, на 0,2% и 1%.

"Увеличилась доля потребления сахара, масла подсолнечного, яиц, гречки, риса, вермишели и макаронных изделий, а также муки. Например, доля потребления сахара в уточненной структуре потребительских расходов населения увеличилась на 0,1%. Его удешевление за неделю на 0,2% оказало существенное влияние на формирование итогового результата", — отмечает Росстат в комментарии.

При расчете еженедельной инфляции Росстат учитывает долю товара, услуги в потребительских расходах населения. Соответственно, уточнение структуры потребительских расходов населения и объемов потребления повлияло на данные инфляции.

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