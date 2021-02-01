МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России в начале текущего года продолжит ускоряться, достигнув локального пика в феврале, а в марте начнет замедляться, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Власти будут препятствовать росту цен выше инфляции на рынке топлива

По данным Росстата, в декабре годовая инфляция в стране повысилась до 4,9% с ноябрьских 4,4%. По оценке аналитиков ЦБ, к середине января она еще подросла — до 5,1%.

"В начале 2021 года годовая инфляция продолжит ускоряться и предположительно достигнет своего пика в феврале, после чего начнет снижаться на фоне одновременного замедления месячного роста цен и действия эффекта высокой базы 2020 года", — пишут аналитики.

Отмечается, что замедление темпов роста цен начнётся в марте, в том числе из-за уменьшения эффекта переноса в цены ослабления рубля. При этом в настоящее время эффект переноса произошедшего с марта 2020 года ослабления рубля продолжает проявляться в потребительских ценах, подчёркивают аналитики.

Согласно прогнозу Банка России, инфляция снизится до диапазона 3,5-4% к концу 2021 года.

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.

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