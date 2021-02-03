МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российские торговые сети при поддержке Минпромторга РФ обратятся в Банк России по вопросу возможного снижения ставок комиссии за эквайринг, говорится в сообщении Минпромторга.

Министерство в среду указывает, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел совещание с представителями федеральных и региональных торговых сетей России. Экономисты объяснили, как ритейлеры обходят заморозку цен на продукты

"Существенное влияние на экономику розничной торговли оказывают высокие ставки комиссии за эквайринг — банковский тариф на безналичные платежи за товары по банковским картам. В рамках совещания участники приняли решение обратиться в Центральный банк Российской Федерации при поддержке Минпромторга России по вопросу возможного снижения ставок", — добавляет министерство.

Глава Минпромторга, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что пандемия коронавируса COVID-19 в очередной раз доказала, что только согласованные действия всех участников рынка способны обеспечить сбалансированное развитие отрасли.

"Необходимо одновременно учитывать интересы непосредственно торговли, производителей и поставщиков товаров, и, безусловно, потребителей, то есть наших граждан. Могу сказать, что ритейл в прошлом году сработал именно в таком ключе, слаженно и эффективно", — сказал Мантуров. По его словам, для крупного продовольственного ритейла 2020 год в целом оказался успешным.

"Но мы понимаем, что это произошло, к сожалению, во многом за счет оттока покупателей из малого торгового бизнеса. Как министерство мы всегда выступали за баланс в структуре торговли, за развитие малых форматов, на которые нацелены тысячи производителей, от крупных агрохолдингов до частных фермеров", — добавил министр.

Минпромторг также указывает, что участники совещания обсудили взаимодействие крупного ритейла с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Так, ритейлеры подтвердили готовность предоставлять небольшим предпринимателям максимальный доступ к трафику торговых сетей, сдавать по адекватным тарифам площади в закассовой зоне, развивать формат "магазинов-в-магазине", внедрять и реализовывать программы франчайзинга, а также поддерживать размещение малым бизнесом торговых точек и ярмарок вблизи своих торговых объектов.

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