МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Цифровой рубль может стать альтернативным механизмом распределения средств на поддержку для социально незащищенных слоев населения вместо продуктовых карточек, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Минпромторг предложил платить нуждающимся деньги на продукты

"На мой взгляд, это идеальный современный механизм, который позволит раздать финансовую господдержку и контролировать ее целевое расходование. Это не продовольственные карточки, которые в нашей стране, испытавшей весь ужас (Второй — ред.) мировой войны и блокаду Ленинграда, ассоциируются с негативным явлением, несмотря на то, что наши коллеги в США их активно применяют", — сказал Зернин в ходе круглого стола ЦСР.

"Давайте перейдем на новые цифровые форматы, и я уверен, что они понравятся многим, и они позволят контролировать целевой расход средств. Это то, чего не было ни в одной (обсуждавшейся) программе", — добавил он.

Зернин считает, что вопросы господдержки в сфере АПК и рынка продовольствия надо разделить на три составляющих: социальной поддержки, помощи малому и среднему бизнесу и поддержки крупного бизнеса как важной составляющей конкурентоспособности России на мировом рынке зерна. Пальмовое масло рекордно растет в цене

"Мы ведем речь о десятках миллионов тонн поставок зерна, которое является на сегодня ключевым товаром российского агроэкспорта. И попытка решать проблемы других отраслей за счет зерновой может привести к резкому спаду по всей системе, потому что заменить его будет нечем", — заметил он.

Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в РФ. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло; на период с 15 февраля по 30 июня установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тон, в пределах которой будут действовать вывозные пошлины.

Планировалось, что будет разработан механизм постоянных экспортных пошлин на зерно, действующий после 30 июня.

Ряд объединений потребителей, производителей и торговых компаний также призвали власти на фоне коронавируса вернуться к идее адресной продовольственной помощи малообеспеченным россиянам.

Концепция такой помощи (также известная как программа продовольственных карточек или food stamps, по аналогии с американской системой) уже обсуждалась в России несколько лет назад, однако реализована не была.

Правительство РФ не обсуждает введение продовольственных карточек как еще одного из инструментов поддержки малоимущих россиян, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

Концепцию цифрового рубля ЦБ представил в середине октября прошлого года. Предполагается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке.

Цифровой рубль будет полноценным платежным средством, наравне с обычным рублем.

Ранее в России изменились цены на ряд продуктов