2021-02-04T11:24:46+03:00
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Путин отметил ухудшение ситуации на мировом продовольственном рынке
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Ситуация на мировом продовольственном рынке усугубляется, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ситуация на рынке продовольствия, на мировом рынке, она, к сожалению, усугубляется",... ПРАЙМ, 04.02.2021
продовольственный рынок, путин, новости, мировая экономика, экономика, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Ситуация на мировом продовольственном рынке усугубляется, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ситуация на рынке продовольствия, на мировом рынке, она, к сожалению, усугубляется", — сказал он на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.
Решетников согласился и отметил, что здесь сошлись несколько факторов: все страны-импортеры усилили закупки продовольствия в свои резервы, с другой стороны, по ряду регионов-производителей пришли неблагоприятные прогнозы по зерну. По его словам, все это влияет на цены и настроения.
"И соответственно, поскольку мы — один из крупнейших экспортеров сейчас пшеницы, то вот все наши решения, они тоже влияют на рынок", — добавил министр.