МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Ситуация на мировом продовольственном рынке усугубляется, заявил президент РФ Владимир Путин. Россия экспортировала рекордное количество зерна

"Ситуация на рынке продовольствия, на мировом рынке, она, к сожалению, усугубляется", — сказал он на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

Решетников согласился и отметил, что здесь сошлись несколько факторов: все страны-импортеры усилили закупки продовольствия в свои резервы, с другой стороны, по ряду регионов-производителей пришли неблагоприятные прогнозы по зерну. По его словам, все это влияет на цены и настроения.

"И соответственно, поскольку мы — один из крупнейших экспортеров сейчас пшеницы, то вот все наши решения, они тоже влияют на рынок", — добавил министр.