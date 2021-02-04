МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Несырьевой неэнергетический экспорт РФ по итогам 2020 года вырос на 3%, заявил глава Минэкономразвития на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Мировые цены на продовольствие выросли до рекордного уровня

"У нас по итогам прошлого года несырьевой неэнергетический экспорт – плюс 3%. То есть даже во всех этих сложных ситуациях, в прерывании цепочек добавленной стоимости и поставок мы наращиваем наш несырьевой неэнергетический экспорт", — сказал Решетников.

Он отметил, что в 2020 году были запущены дополнительные мероприятия, связанные с программами поддержки конкурентоспособности. "Экспорт не только с действующих предприятий, но и с вновь создающихся производств идет. И мы, конечно, рассчитываем, что дальше объем экспорта и в этом, и в следующем году будет расти. Плюс мы еще, скажем так, немножко перезагрузили проект по экспорту, сделали его более нацеленным, уже с учетом того опыта, который был накоплен, сделана платформа для экспортеров", — указал глава Минэкономразвития.

По его словам, отдельная задача — вовлечение в экспорт малого и среднего бизнеса.

"В целом от нашего экспорта зависит где-то 15% нашего экономического роста. То есть это очень значимая часть. И как раз политика всех последних лет на это направлена, и мы ее только продолжаем здесь", — добавил глава Минэкономразвития.