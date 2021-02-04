МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе 2021 года сократила перечисления в бюджет РФ на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 328,9 миллиарда рублей, следует из сообщения ведомства. Доходы бюджета по линии Роснедр в 2020 году оказались на 44% выше плана

"В январе 2021 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 328,9 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что был зафиксирован рост нефтегазовых доходов, на долю которых приходится 66% всех зачислений за январь. Кроме того, таможенные платежи, взимаемые при ввозе товаров, которые являются драйвером формирования доходов от внешнеэкономической деятельности, увеличились на 28,6 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 220,5 миллиарда рублей.

В январе прошлого года ФТС перечислила в бюджет 356,79 миллиарда рублей.