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ФТС в январе сократила перечисления в федеральный бюджет на 7,8%
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Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе 2021 года сократила перечисления в бюджет РФ на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 328,9 миллиарда рублей,... ПРАЙМ, 04.02.2021
федеральный бюджет, фтс, новости, экономика, финансы, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе 2021 года сократила перечисления в бюджет РФ на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 328,9 миллиарда рублей, следует из сообщения ведомства.
"В январе 2021 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 328,9 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что был зафиксирован рост нефтегазовых доходов, на долю которых приходится 66% всех зачислений за январь. Кроме того, таможенные платежи, взимаемые при ввозе товаров, которые являются драйвером формирования доходов от внешнеэкономической деятельности, увеличились на 28,6 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 220,5 миллиарда рублей.
В январе прошлого года ФТС перечислила в бюджет 356,79 миллиарда рублей.