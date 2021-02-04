МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Размер плавающих пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из России будет определяться в зависимости от мировых цен, планируемая пошлина для пшеницы будет взиматься при цене выше 200 долларов за тонну — в этом случае ставка составит 70% от разницы между ценой контракта и данной базовой ценой, механизм для ячменя и кукурузы будет аналогичным, но базовая цена будет иной — 185 долларов за тонну, рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Российские аграрии опасаются убытков после введения пошлин на зерно

Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, установив с 15 февраля по 30 июня 2021 года квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в размере 17,5 миллиона тонн и введя экспортные пошлины. В частности, в пределах квоты пошлина для пшеницы с 15 февраля составит 25 евро за тонну, а с 1 марта до конца июня — 50 евро за тонну. После выборки квоты пошлина для всех культур составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

Глава Минэкономразвития уточнил, что до 2 июня будут действовать принятые ранее решения по ограничению экспорта зерна, включая пошлины, а со 2 июня вводится механизм гибкой пошлины.

"Механизм плавающей экспортной пошлины, то, что сейчас предлагается, дает определенность рынку. Он будет работать в течение долгосрочного периода. Он предполагает, что размер пошлины будет определяться в зависимости от цены экспорта, которая будет складываться", — сообщил министр журналистам в ходе брифинга.

"Предлагается формула расчета размера экспортной пошлины следующим образом: при мировой цене до 200 долларов за тонну пошлина взиматься не будет, при цене, превышающей 200 долларов за тонну пшеницы, будет взиматься пошлина в размере 70% от превышения этой базовой цены, 200 долларов", — добавил Решетников.

Он также сообщил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, касающееся биржевой регистрации экспортных контрактов на зерновые культуры. "Вводится механизм регистрации экспортных контрактов на бирже. На основе этой информации биржа будет — с 1 апреля вводится эта регистрация — публиковать цены контрактов, и на основе этих цен контрактов Минсельхоз будет рассчитывать размер пошлины", — сообщил глава Минэкономразвития. Минэкономразвития оценило ситуацию с ценами на масло и сахар

"Одновременно с этим такой же плавающий механизм вводится также на ячмень и кукурузу. Подчеркну, что все это продолжает работать вместе с установленной квотой в 17,5 миллиона тонн", — добавил он.

Отвечая на вопрос, как будет работать плавающий механизм пошлин на ячмень и кукурузу, он указал, что он будет действовать аналогичным образом. "То же самое, только параметры другие — там базовая цена не 200, а 185", — сказал Решетников.

Он также добавил, что параметры гибкого механизма регулирования экспорта зерна из России могут пересматриваться раз в год.

"Мы понимаем, что ситуация может меняться — и мировые цены могут меняться, и внутренние параметры. Много очень зависит от урожая. Поэтому эти параметры механизма, 200 долларов цена отсечения, коэффициент 0,7 и так далее — они, конечно, могут уточняться, раз в год, когда понятны итоги года. То есть на следующий год, заранее, но это вопрос более отдаленного будущего", — сказал Решетников журналистам в ходе брифинга.