ВАШИНГТОН, 4 фев – ПРАЙМ. США предпримут меры против РФ, когда и как сочтут нужным, Вашингтон уверен, что это повлияет на поведение Москвы, заявил на брифинге в четверг советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. США выразили готовность ввести санкции против "Северного потока - 2"

"В отличие от предыдущей администрации, мы будем предпринимать действия, чтобы привести Россию к ответственности по целому спектру злонамеренных действий, которые она предпринимает. Это включает вмешательство в американскую демократию, отравление химическим оружием граждан на территории Европы, это касается кибератак, которые вы упомянули, и многие другие вещи. Мы будем делать это так и тогда, когда мы сочтем нужным", — сказал советник Байдена по национальной безопасности. По его словам, США уверены, что "введение этих мер будет иметь влияние на поведение России".

"Остановит ли это (президента РФ) Владимира Путина от того, чтобы делать то, что нам не нравится? Конечно нет! Но считаем ли мы, что мы сможем занять более твердую и эффективную позицию в отношении российской агрессии и плохого поведения? Да, мы так считаем", — сказал Салливан на брифинге в Белом доме.

Он подчеркнул между тем, что это "не исключает сотрудничества с Россией в сферах, где это выгодно интересам США".