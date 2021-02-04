МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Пенсионные фонды существуют во всех странах мира, если его ликвидировать, нужна будет другая организация для расчета и выплаты пенсий, сказал РИА Новости экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Экономисты нашли способ повысить пособия по безработице и пенсии

Ранее лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов заявлял, что объединение левопатриотических сил в парламенте будет добиваться упразднения Пенсионного фонда России (ПФР). По его словам, размер будущей пенсии должен рассчитываться на основании трех простых параметров: зарплаты, условий труда и трудового стажа.

"Все равно сведения должны куда-то складироваться, все равно кто-то должен проверять эту информацию, кто-то должен начислять пенсию, кто-то должен переводить пенсию… кто этим заниматься-то будет?" — отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что пенсионные фонды есть во всех странах мира. Это офис, который обслуживает интересы людей. При этом Сафонов допустил, что можно обсуждать улучшение работы ПФР, например, в части переноса части функций в электронный формат, передачи документов не только через отделения ПФР, но и МФЦ, подключить к этому "Почту России".

"Это вопрос организации, это не вопрос ликвидации", — добавил он.