НЬЮ-ДЕЛИ, 05 фев — ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт Индии (ВВП) в 2022 финансовом году (начинается 1 апреля) вырастет на 10,5%, заявил глава Резервного банка (центробанка) Индии Шактиканта Дас.

"Резервный банк Индии прогнозирует ВВП на уровне 10,5% в 2022 финансовом году… Это наше твердое убеждение, подкрепленное прогнозами, что в 2022 финансовом году мы исправим ущерб, который Covid-19 нанес экономике. После хаоса и отчаяния прошедшего года, через который мы плыли вместе, мы продолжим плыть вперед", — сказал глава центробанка на брифинге в пятницу. Индия навсегда заблокировала 59 китайских приложений

Возглавляемый главой центробанка комитет по денежно-кредитной политике также принял решение сохранить ставку РЕПО на уровне 4%, а ставку обратного РЕПО — на уровне 3,35%.

В последний раз центральный банк снизил свою ставку 22 мая. С тех пор банковский регулятор поддерживал ставку РЕПО на 4%, самом низком уровне за последние 19 лет.

ВВП Индии во втором квартале 2020-2021 финансового года сократился на 7,5%, это означает, что страна впервые в истории вошла в период технической рецессии в связи с последовательным падением ВВП на протяжении двух кварталов из-за пандемии коронавируса. В первом квартале 2020-21 финансового года ВВП Индии снизился на 23,9% — это наихудший показатель динамики экономики страны с 1966 года, когда Индия начала публиковать квартальные данные, а также наихудший показатель среди основных экономик Азии.

Экономический рост Индии замедлился еще до начала пандемии — в третьем квартале 2019-20 финансового года рост ВВП составил 4,1%, это был самый низкий показатель со времен мирового финансового кризиса более десяти лет назад.