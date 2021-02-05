МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 29 января составил 13,59 триллиона рублей против 13,644 триллиона на 22 января, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 54,2 миллиарда рублей, или на 0,4%. Денежная база России в узком определении снизилась на 0,37%

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.