МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 3 февраля составил 160 миллионов долларов, снизившись с уровня прошлой недели в 190 миллионов, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские активы получили притоки в размере 160 миллионов долларов после 190 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре. Россия снизила вылов рыбы на 10,8% с начала года

Отток средств из фондов акций, специализирующихся исключительно на рынке РФ (Russia-dedicated funds), за неделю составил 10 миллионов долларов против оттока в 30 миллионов долларов неделей ранее. Это стало главной причиной оттоков из категории российских фондов в целом. Оттоки продолжаются вторую неделю подряд.

"Совокупные притоки в российские акции из всех категорий фондов замедлились до 30 миллионов долларов (с 80 миллионов) — самые низкие притоки за последние 13 недель", — говорится в обзоре BCS Global Markets.

"Фонды акций GEM (глобальные фонды развивающихся рынков — ред.) за неделю получили чистые притоки в размере 715 миллионов долларов, что стало 18-й неделей притоков подряд и самым слабым недельным результатом с прошлого октября. В более широком масштабе развивающихся рынков (EM) мы отмечаем приток новых денег в Азию. Притоки в корейские фонды составили 2,1 миллиарда долларов, превысив 1,8 миллиарда долларов в Китае. Индийские фонды потеряли еще 113 миллионов долларов – 4 недели оттоков", — говорится в обзоре. Возможен ли в России "бунт спекулянтов" с Уолл-стрит

"Интерес к облигациям EM поддержал весь класс активов, тогда как притоки в акции GEM упали до уровней прошлого октября, что указывает на завершение 3-месячной эйфории. Мы видим краткосрочные риски снижения и ожидаем сохранения волатильности в акциях, тогда как бонды тактически выглядят более привлекательно. Учитывая снижение притоков в фонды GEM до уровней октября, мы ожидаем сохранения волатильности и рекомендуем подождать, пока рынок охладится в ближайшие пару недель, после чего можно будет более агрессивно покупать российские акции", — отметили эксперты.