МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Евросоюз ожидает, что США пересмотрят свою политику в отношении Кубы, заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Европейский союз отвергает эмбарго, наложенные США. Эту позицию мы выразили и новой администрации Соединенных Штатов. Я думаю, что тут больше ничего и не скажешь. Мы ожидаем, что администрация Соединенных Штатов пересмотрит свою позицию в отношении Кубы, и продолжим действовать в рамках нашего политического диалога, сотрудничая по ряду вопросов", — сказал Боррель на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее минфин США сообщил о включении в санкционный список министра внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альвареса Касаса за "нарушения прав человека". "Северный поток 2" может попасть под управление американцев

Госдепартамент США внес в январе Кубу в список стран-спонсоров терроризма "за неоднократную поддержку актов международного терроризма и укрытие террористов". Глава МИД Кубы Бруно Родригес Парилья назвал лицемерным и циничным это решение и обвинил США в политическом оппортунизме.

"Мы очень сожалели о решении (занимавшего пост президента США Дональда) Трампа о внесении Кубы в список стран, поддерживающих терроризм, в буквально его последние часы в должности. И хотелось бы подчеркнуть, что мы очень сожалеем о подобном решении и надеемся, что новая администрация восстановит ситуацию, отменив последние решения господина Трампа, которые приносят большие сложности людям Кубы, а также торгово-экономическим отношениям Евросоюза с Кубой", — отметил Боррель.