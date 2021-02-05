2021-02-05T14:46:02+03:00
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Экс-глава ПФР Дроздов освобожден от должности замминистра финансов
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Заместитель министра финансов России Антон Дроздов освобожден от должности в связи с ее сокращением, говорится в распоряжении правительства. Дроздов с середины 2008 года... ПРАЙМ, 05.02.2021
минфин рф, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов России Антон Дроздов освобожден от должности в связи с ее сокращением, говорится в распоряжении правительства.
Дроздов с середины 2008 года возглавлял Пенсионный фонд России, а в январе 2020 года перешел в Минфин на должность замминистра.
"Освободить Дроздова Антона Викторовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности", — говорится в документе.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ноябре объявил о начале реформы системы госуправления с 1 января 2021 года. Согласно опубликованному в конце декабря постановлению правительства, у министра финансов вместо двух первых заместителей должен остаться только один, а общее число замов — сократиться с 12 до 10.