МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов России Антон Дроздов освобожден от должности в связи с ее сокращением, говорится в распоряжении правительства. Суд взыскал с "Норникеля" 146 миллиардов рублей из-за аварии в Норильске

Дроздов с середины 2008 года возглавлял Пенсионный фонд России, а в январе 2020 года перешел в Минфин на должность замминистра.

"Освободить Дроздова Антона Викторовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности", — говорится в документе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ноябре объявил о начале реформы системы госуправления с 1 января 2021 года. Согласно опубликованному в конце декабря постановлению правительства, у министра финансов вместо двух первых заместителей должен остаться только один, а общее число замов — сократиться с 12 до 10.