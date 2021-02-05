ЛОНДОН, 5 фев — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Пабы и бары Великобритании с начала пандемии коронавируса потеряли 87 миллионов пинт пива, что соответствует 331 миллиону фунтов стерлингов недополученной прибыли, подсчитала Британская ассоциация пива и пабов (British Beer & Pub Association, BBPA).

На фоне закрытия питейных заведений из-за карантина и ограничений, вызванных пандемией коронавируса, пабам пришлось уничтожить невостребованное пиво. "При средней стоимости пинты (0,57 литра) в 3,81 фунта стерлингов в пабе это означает, что пабы потеряли 331 миллион фунтов стерлингов дохода от пива, которое они были вынуждены уничтожить, поскольку не могли продать его из-за трех карантинов и ограничений первого уровня", — отметили в BBPA. Великобритания ослабила санкции против Крыма

Ассоциация призвала правительство и министра финансов страны Риши Сунака продолжать оказывать поддержку сектору в ближайшие месяцы, продлив снижение НДС для сектора мероприятий и гостеприимства, а также снизить пошлины на пиво. По данным организации, каждый фунт из трех, потраченных в пабе, идет на уплату налогов. Британские пабы платят налоги за продажу пенного напитка в 11 раз больше, чем в Германии или Испании, указали в BBPA.

"У нас нет ни понимания, ни ясности от правительства относительно того, когда мы снова сможем открыться. Что мы действительно знаем, так это то, что если мы не сможем возобновить работу в ближайшем будущем, без дальнейшей государственной поддержки и расширения схемы сохранения рабочих мест, у пабов и пивоваров больше не останется денег, чтобы выжить, и волна банкротств будет неизбежной с потерей рабочих мест", — заявила глава BBPA Эмма Макларкин.

После открытия пабы и пивоварни также какое-то время будут нуждаться в государственной поддержке, чтобы восстановить свой бизнес, полагает представитель пивоваров.