МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Безработица в США в январе снизилась до 6,3% с уровня декабря в 6,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 49 тысяч, следует из данных министерства труда страны. Эксперты ожидают лучшую с начала ноября неделю для индекса S&P 500

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали безработицу в январе на уровне 6,7%, при этом прогнозировался рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 50 тысяч.

При этом ведомство пересмотрело декабрьское снижение числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе до 227 тысяч со 140 тысяч.

Ведомство отмечает, что хотя уровень безработицы в январе был значительно ниже апрельского максимума, показатель остается намного выше уровня до пандемии в феврале 2020 года — 3,5%.

Министерство также сообщило, что почасовая заработная плата в стране в январе выросла на 0,2% в месячном выражении и составила 29,96 доллара, а в годовом выражении — поднялась на 5,4%.

Безработица в США подскочила в апреле 2020 года до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.