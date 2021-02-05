МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в январе замедлилась до 0,67% с 0,83% в декабре, в годовом выражении — ускорилась до 5,2% с декабрьских 4,9%, следует из сообщения Росстата. Овощи и подсолнечное масло снова дорожают

"В январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года индекс потребительских цен составил 100,7% (в январе 2020 года — 100,4%)", — сообщило ведомство. При этом так называемая годовая инфляция в январе составила 5,19% после декабрьских 4,91%.

По данным Росстата, рост потребительских цен на 0,8% и более зафиксирован в 22 субъектах РФ. В наибольшей степени (на 1,2%) — в Дагестане в связи с удорожанием продовольственных и непродовольственных товаров — на 1,5%. Снижение потребительских цен отмечено в Амурской области — на 0,1% в связи с удешевлением услуг – на 1,9%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,9%, в Санкт-Петербурге — на 0,7%.

По итогам 2020 года инфляция в РФ, по данным Росстата, составила 4,91%.

Замминистра экономического развития Полина Крючкова в феврале говорила, что месячная инфляция в РФ начала стабилизироваться в результате мер правительства по сдерживанию цен на социально значимые товары, но пик инфляции в годовом выражении еще не пройден, снижение потребительских цен год к году начнется во втором квартале 2021 года.

Годовая инфляция в России в начале текущего года продолжит ускоряться, достигнув локального пика в феврале, а в марте начнет замедляться, заявлял 1 февраля департамент исследований и прогнозирования ЦБ. По прогнозу Банка России, инфляция в 2021 году составит 3,5-4% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.