МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает, что инфляция в РФ в феврале замедлится в месячном исчислении до 0,5-0,6% после 0,7% в январе, говорится в обзоре министерства "Картина экономики". Годовая инфляция в России ускорилась в январе

"По оценке Минэкономразвития России, в феврале продолжится снижение темпов инфляции в помесячном выражении – до 0,5–0,6% месяц к месяцу", — говорится в документе.

По данным Росстата, инфляция в РФ в январе замедлилась до 0,67% с 0,83% в декабре, в годовом выражении — ускорилась до 5,2% с декабрьских 4,9%.