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В Минэкономики дали прогноз по инфляции на февраль
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Минэкономразвития ожидает, что инфляция в РФ в феврале замедлится в месячном исчислении до 0,5-0,6% после 0,7% в январе, говорится в обзоре министерства "Картина экономики". "По... ПРАЙМ, 05.02.2021
минэкономразвития рф, россия, инфляция, новости, экономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает, что инфляция в РФ в феврале замедлится в месячном исчислении до 0,5-0,6% после 0,7% в январе, говорится в обзоре министерства "Картина экономики".
"По оценке Минэкономразвития России, в феврале продолжится снижение темпов инфляции в помесячном выражении – до 0,5–0,6% месяц к месяцу", — говорится в документе.
По данным Росстата, инфляция в РФ в январе замедлилась до 0,67% с 0,83% в декабре, в годовом выражении — ускорилась до 5,2% с декабрьских 4,9%.