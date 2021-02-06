БРЮССЕЛЬ, 6 фев – ПРАЙМ. Отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных, но дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля по итогам визита в Москву. В водах Дании возобновилось строительство "Северного потока 2"

Визит Борреля в Москву состоялся 4-6 февраля. Во время пребывания в столице России Боррель встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций.

"Дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий, тем более, когда отношения далеки от удовлетворительных", — говорится в распространенном заявлении Борреля.

Глава евродипломатии добавил, что ЕС озабочен ситуацией с правами человека в России, подтвердил осуждение недавнего приговора Алексею Навальному и призвал к его освобождению.

Боррель также вновь осудил решение российских властей о высылке трех европейских дипломатов и отверг обвинения в том, что они "вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом". Глава дипломатии Евросоюза призвал российскую сторону пересмотреть это решение.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить Навального. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.