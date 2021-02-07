МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Правительство России упростило порядок получения субсидий на строительство социальных учреждений, сообщает пресс-служба кабмина.

"Регионам станет проще получить субсидии от государства на строительство социальных учреждений для людей старшего возраста. Для этого предусмотрена отсрочка в подаче целого ряда документов. В их числе – свидетельство о праве собственности на земельный участок, разрешение на строительство, заключение государственной экспертизы на проект. Теперь их можно будет направить уже после подписания соглашения о предоставлении господдержки, но не позже 1 июля года, предшествующего строительству. До этого будет достаточно заявки на получение субсидии и обоснования на включение объекта в проект федеральной адресной инвестиционной программы", — говорится в сообщении. Мишустин рассказал об угрозах для страны без своих цифровых платформ

Решение сократит сроки заключения соглашений, даст регионам гарантии на получение федеральных средств и простимулирует их к оперативной подготовке документов. Это ускорит начало строительства стационаров для постоянного проживания людей старшего возраста, в том числе одиноких пенсионеров и инвалидов.

Уточняется, что постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, внесены изменения в государственную программу "Социальная поддержка граждан". Глава кабмина не раз отмечал, что, когда речь идёт о благополучии, здоровье и жизни людей, бюрократические процедуры необходимо свести к минимуму.