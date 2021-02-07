МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ, Наталья Дембинская. Большинство стран справятся с последствиями коронакризиса уже в этом году. Однако худшее впереди. Масштабное увеличение государственных расходов обернулось резким ростом глобального долга. Центробанки пока сохраняют низкие ставки, но как только заимствования подорожают, долговая бомба может рвануть. Когда это произойдет и кто пострадает первым — в материале РИА Новости.

Долговой ком

В 2020 году в попытках поддержать экономику, разрушаемую пандемией коронавируса, центробанки пошли на беспрецедентное снижение процентных ставок. Экономист назвал риски вложений в самые надежные облигации

В результате глобальная задолженность взлетела на 19,5 триллиона долларов. Такие темпы — абсолютный рекорд. Для сравнения, в 2018-м было 3,3 триллиона, в 2019-м — 10,8.

Госдолг сейчас даже больше, чем во времена Второй мировой, констатировали эксперты Института международных финансов (IIF), объединяющего более 400 банков и кредитных организаций по всему миру.

По предварительным оценкам, речь идет о 277 триллионах долларов — это исторический максимум.

Одна из главных причин такой ситуации — низкие ставки. Кредиты стали более доступными, что стимулирует внутренний спрос и инвестиции. Но все в долгах — и государства, и компании, старающиеся занять побольше и подешевле.

На этом фоне корпорации, подстегиваемые беспрецедентной господдержкой рынков, развернули небывалую продажу облигаций, отмечают в IIF.

Дело осложняет то, что у львиной доли корпоративных бумаг очень низкий рейтинг надежности — всего на одну ступень выше "мусорного".

По информации агентства Standard & Poor's, на руках у инвесторов таких облигаций почти на четыре триллиона долларов.

Задолжали по-крупному

Практически половина прироста долгового бремени пришлась на передовые экономики. В лидерах США, Великобритания, еврозона, Япония, Южная Корея. Совокупный долг развивающихся стран в третьем квартале — 250 процентов ВВП, у Китая — 305. У развитых стран — 432. Определена глубина падения экономики Европы

"Совершенно непонятно, как мировая экономика сократит столь непомерный объем заемных средств в будущем без значительных неблагоприятных последствий для экономической активности", — говорится в отчете IIF.

Институт международных финансов предупреждает, что из-за пандемии резко усилился риск кризиса рефинансирования: многие страны и компании уже не в состоянии привлечь новые займы, чтобы рассчитаться по предыдущим.

А поскольку МВФ и Всемирный банк потратили огромные средства на антикризисные программы, кто предоставит кредиты — неясно.

Среди развивающихся рынков опасения у экспертов IIF вызывают Ливан, Китай, Малайзия и Турция — там наибольший рост долга нефинансового сектора.

Даже при рекордно низких ставках снижение госдоходов сделало обслуживание кредитов "намного более обременительным".

Тянут за собой

Финансовую ситуацию оценил и глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

"Огромные заимствования правительств и корпораций во время пандемии послужили мостом через экономическую пропасть: карантины, падение потребительских расходов, простои судов, пустующие отели и миллионы безработных. Дешевые кредиты позволили выплачивать деньги сотрудникам, а не увольнять их, и поддерживать активы в рабочем состоянии. За счет заимствований финансировали и пособия по безработице уволенным, чтобы они могли рассчитываться по счетам и покупать еду", — отметил глава Федрезерва. Восстановление экономики США продолжается

Между тем именно США накопили долгов больше всех, что опасно для мировой экономики: 335 процентов ВВП, или 80 триллионов долларов. Их них около 28 — государственные займы. К 2028-му лишь на проценты американцы потратят пятую часть госбюджета.

Бюджетный дефицит в 2020-м финансовом году (завершился 30 сентября) увеличился более чем в три раза — до 3,1 триллиона долларов.

По прогнозам, меры по борьбе с коронавирусом в ближайшее время доведут его до четырех триллионов. Это вынудит раздувать госдолг, что грозит дефолтами и банкротствами.

По данным Минфина США, госрасходы выросли на 47 процентов — до рекордных 6,5 триллиона долларов. Правительство развернуло масштабную программу по борьбе с последствиями пандемии и рецессией.

Как предупредили в Международном валютном фонде, в случае экономического кризиса дефолт ждет почти 40 процентов корпоративного долга в крупных экономиках.

В частности, в США, по подсчетам ведущего инвестбанка Goldman Sachs, показатели будут хуже, чем при кредитном крахе 2008-го года.

"Мы сидим на бомбе и не знаем, когда она рванет", — подчеркивает Эмре Тифтик, специалист по долговым вопросам Института международных финансов. Как только кризис пойдет на спад и центробанки начнут повышать ставки, мир накроет волна дефолтов — возможно, самая сокрушительная из всех, что были.

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