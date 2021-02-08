МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российские военные ученые предложили вариант боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС), который, согласно их расчетам, должен обеспечить гарантированную защиту от возможной многосферной операции НАТО. Свою концепцию доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков из воронежской Академии ВВС имени Жуковского и Гагарина изложили в рецензируемом журнале "Воздушно-космические силы. Теория и практика", который издает Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил (ВВС). "Ростех" создаст ракетный комплекс "Гермес 2.0" повышенной мощности

Отмечается, что в НАТО и США была разработана концепция так называемых многосферных боевых операций, то есть таких операций, которые будут осуществляться сразу на земле, море, в воздухе, космосе и киберпространстве. По замыслу американских военных, они будут начинаться с интегрированного массированного воздушного удара, чтобы за считанные часы вывести из строя объекты ядерных сил противника, наиболее боеспособные части, пункты управления и связи, энергетику и так далее.

Как отмечают авторы, НАТО в рамках таких ударов предполагает одновременно обрушить на противника удары гиперзвуковыми, оперативно-тактическими и крылатыми ракетами, задействовать ударные беспилотники и затем пилотируемую авиацию, которая почти не понесет потерь.

Чтобы такие операции сорвать, предлагается нанести встречный или упреждающий удар силами ВКС, в ходе которого будут задействованы все средства в едином разведывательно-ударном пространстве и который позволит нанести противнику неприемлемый ущерб уже на начальном этапе его агрессии.

Предполагается, что до 2025-2040 годов типовыми элементами российской разведывательно-ударной системы будут самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты тактического и оперативно-тактического назначения, беспилотные летательные аппараты. В качестве конкретного примера элементов системы названы гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Ссылаясь на тезисы, озвученные начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым, с учетом оборонительный характер российской военной доктрины, авторы подчеркивают необходимость отражения возможной агрессии превентивными действиями по принципу "на шаг — два впереди". То есть при угрозе локальной войны Россия должна быть способна перейти от политики ядерного сдерживания к нанесению противнику превентивного поражения всеми видами вооружений с нанесением неприемлемого ущерба.

Как отмечают авторы, тем самым срыв интегрированного удара НАТО с самого начала приведет к недостижению целей "многосферной операции", и руководство военного блока с гарантией откажется от ее дальнейшего проведения.

"При реализации срыва интегрированного массированного воздушного удара противника на начальном этапе "многосферной операции" необходимо скоординированное применение авиации с беспилотными летательными аппаратами, ракетным оружием различного назначения, средствами радиоэлектронной борьбы, оружием на новых физических принципах в рамках создаваемой разведывательно-ударной системы группировки войск (сил) на театре военных действий в целях выполнения широкого круга поставленных задач", — говорится в выводах публикации.

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