МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в декабре остался на уровне ноября, сообщает министерство экономики и технологий страны. В Германии предложили ввести мораторий на достройку "Северного потока 2"

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 0,3%.

Кроме того, показатель ноября был пересмотрен в сторону увеличения: теперь министерство оценивает рост промышленности в 1,5% вместо первоначальных 0,9%.

Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в декабре выросло на 0,9% по отношению к ноябрю. Объем производства товаров производственно-технического назначения снизился на 0,5%, а потребительских товаров — вырос на 2,6%.