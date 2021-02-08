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Промпроизводство в Германии в декабре осталось на уровне ноября
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Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в декабре остался на уровне ноября, сообщает министерство экономики и технологий страны. Аналитики,... ПРАЙМ, 08.02.2021
промышленное производство, германия, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в декабре остался на уровне ноября, сообщает министерство экономики и технологий страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 0,3%.
Кроме того, показатель ноября был пересмотрен в сторону увеличения: теперь министерство оценивает рост промышленности в 1,5% вместо первоначальных 0,9%.
Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в декабре выросло на 0,9% по отношению к ноябрю. Объем производства товаров производственно-технического назначения снизился на 0,5%, а потребительских товаров — вырос на 2,6%.