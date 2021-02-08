МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. По итогам 2020 года концентрация расходов бюджета в четвертом квартале и декабре выросла. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные исследования компании СКБ "Контур", проверившей данные единой информсистемы (ЕИС) в сфере госзакупок.

Отмечается, что с прошлого года объем госзакупок существенно увеличился, а "бюджетный навес" — вал госрасходов в конце года, с которым Минфин борется на протяжении многих лет — заметно увеличился. что же касается активности госкомпаний, то она продемонстрировала обратную динамику — полуторный рост объема закупок в первом квартале 2020 года к последнему кварталу плавно сменился спадом, хотя общий объем по итогам года также вырос на 19%. Банк России направит в бюджет оставшиеся средства от продажи Сбербанка

При росте стоимостного объема госзакупок в 2020 году на 14,6%, до 11,1 триллионов рублей, их число сократилось на 1,4%, до 3,36 миллионов, в закупках госАО наблюдалась схожая динамика — объем вырос на 19%, до 23 триллионов рублей, число сократилось на 2,5%, до 1,6 миллионов сделок (средняя закупка госкомпаний, таким образом, вчетверо дороже государственной).

Динамика внутри этих объемов, впрочем, оказалась существенно разной. Закупки за бюджетный счет (по 44-ФЗ) после роста на 55% в первом квартале (при росте числа контрактов на 12% — то есть укрупнении среднего лота) сокращались в годовом сравнении во втором и третьем кварталах (на 3% и 4% соответственно) — несмотря на пришедшийся на этот период всплеск приобретения медицинских и околомедицинских товаров для госнужд.

За четвертый квартал всего было осуществлено закупок на 3,8 триллионов рублей (3,05 трлн годом ранее, рост на 24%), из них на декабрь пришлось 1,75 триллионов (рост на 73% к декабрю 2019 года). Тренд на укрупнение лота внутри года оказался устойчивым — число закупок в измерении "декабрь к декабрю" выросло лишь на 28%. "Такая схема приводит к минимизации расходов на организацию процедуры и позволяет быстрее получить необходимые товары, работы, услуги. Стоит отметить, что на тенденцию увеличения суммы закупок могло повлиять и изменение в правилах госзакупок у единственного поставщика весной-летом 2020 года",- отмечает эксперт сервиса "Контур. Сопровождение торгов" Елена Ежова. ФТС в январе сократила перечисления в федеральный бюджет на 7,8%

Проблема так называемого "бюджетного навеса" в том, что он тормозит приток денег в экономику, разгоняет инфляцию к концу года, а также создает опасность непродуманных трат. В ситуации, когда средства требуется потратить как можно быстрее, расходы с большей вероятностью окажутся неэффективными.