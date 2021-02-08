МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В Кремле опровергли, что 23 февраля определено датой обращения президента РФ Владимира Путина с посланием к парламенту, сроков пока нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В Кремле рассказали о "черных полосах" в сфере пенсионного обеспечения

"Нет, это неправда", — сказал он, отвечая на вопрос о том, правда ли что на 23 февраля уже назначено обращение президента к федеральному собранию.

По словам Пескова, даты пока нет, она прорабатывается, и как только решение будет принято главой государства, это сразу будет анонсировано.

Отвечая на вопрос о том, правда ли, что послание готовится с учетом протестных акций и предстоящих в этом году парламентских выборов, Песков отметил, что тема, в первую очередь парламентских выборов не может не найти отражения в послании.

" Но всегда послание это главным образом про развитие, это набор задач по развитию страны в самых разных областях, то есть речь идет о социально-экономическом, и технологическом, и ином развитии страны… Но еще раз повторяю: пока сроки не определены", — добавил Песков.

Кроме того, в Кремле сообщили, что Президент РФ Владимир Путин достаточно скоро планирует встретиться с лидерами думских фракций. Встреча планируется в формате видео-конференц-связи.