МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в 2020 году снизилось на 41,4% по сравнению с 2019 годом, или на 73,9 миллиарда долларов – до 104,5 миллиарда долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). Российский экспорт нефти в 2020 году сократился на 40,8%, угля - на 22,5%

"Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 104,5 миллиарда долларов, что на 73,9 миллиарда долларов меньше, чем в январе-декабре 2019 года", — говорится в сообщении.

В декабре профицит торгового баланса снизился на 28,5% в годовом выражении, составив 11,582 миллиарда долларов. Экспорт в этом месяце составил 32,763 миллиарда долларов, импорт — 24,181 миллиарда долларов.

Экспорт России за весь 2020 год составил 338,2 миллиарда долларов, сократившись на 20,7% в сравнении с 2019 годом. На долю стран дальнего зарубежья пришлось 85,6% экспорта, на страны СНГ – 14,4%. Доходы "Газпрома" от экспорта газа упали почти на 40% в 2020 году

Основой российского экспорта в 2020 году традиционно являлись топливно-энергетические товары: их удельный вес в товарной структуре экспорта составил 49,6% (в 2019 году — 62,1%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 53,8% (в 2019 году — 66,9%), в страны СНГ — 24,8% (28,8%). По сравнению с 2019 годом стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 36,6%, а физический — на 6%. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса снизились физические объемы поставок электроэнергии — на 39,6%, керосина — на 16,7%, сырой нефти — на 11,4%, природного газа — на 9,7%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта автомобильного бензина — на 12,4%, сжиженного природного газа — на 4,5%.

Импорт России в 2020 году составил 233,7 миллиарда долларов и по сравнению с 2019 годом сократился на 5,7%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,3%, на страны СНГ — 10,7%. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 47,6% (в 2019 году — 46,1%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 50,8% (в 2019 году — 49,3%), из стран СНГ — 21,1% (21%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с 2019 годом снизился на 2,2%. Снизились стоимостные объемы импорта механического оборудования – на 0,4%, при этом возросли объемы поставок инструментов и оптических аппаратов — на 11,1%. Физические объемы импорта легковых автомобилей снизились на 19,7%, грузиков — на 19,4%.

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Евросоюз как крупнейший экономический партнер страны. На долю Евросоюза в 2020 году приходилось 38,5% российского товарооборота (в 2019 года – 41,6%), на страны СНГ – 12,9% (против 12,2%), на страны ЕАЭС – 9,1% (против 8,7%), на страны АТЭС – 33,8% (против 31,8%).