МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Каждый третий работающий россиянин хотел бы совмещать занятость в офисе с удаленной работой из дома, свидетельствуют результаты совместного опроса компании "Дом.РФ" и Всероссийского центра изучения общественного мнения. Эксперт предсказала шквал увольнений через 3 месяца после конца удаленки

"Рассуждая о наиболее предпочтительном формате работы в будущем, 44% работающих респондентов выбрали постоянную занятость в офисе, 7% — полностью удаленный режим, 33% — назвали смешанный формат, позволяющий чередовать работу в офисе и из дома, 16% затруднились ответить", — говорится в сообщении "Дом.РФ".

Как указывается в нем, в 2020 году 33% россиян опробовали удаленный формат работы: 27% — на временной основе, 6% — на постоянной. Доля работающих в удаленном формате на постоянной основе выросла за год вдвое — с 5% до 11%. Свое жилье считают подходящим для удаленки 59% трудоустроенных россиян, попробовавших такой формат работы.

Совместный опрос "Дом.РФ" и ВЦИОМ проводился в конце декабря 2020 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов во всех регионах страны.

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