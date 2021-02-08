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Стало известно, сколько россиян хотят остаться на "удаленке"
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Каждый третий работающий россиянин хотел бы совмещать занятость в офисе с удаленной работой из дома, свидетельствуют результаты совместного опроса компании "Дом.РФ" и... ПРАЙМ, 08.02.2021
удаленный режим работы, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Каждый третий работающий россиянин хотел бы совмещать занятость в офисе с удаленной работой из дома, свидетельствуют результаты совместного опроса компании "Дом.РФ" и Всероссийского центра изучения общественного мнения.
"Рассуждая о наиболее предпочтительном формате работы в будущем, 44% работающих респондентов выбрали постоянную занятость в офисе, 7% — полностью удаленный режим, 33% — назвали смешанный формат, позволяющий чередовать работу в офисе и из дома, 16% затруднились ответить", — говорится в сообщении "Дом.РФ".
Как указывается в нем, в 2020 году 33% россиян опробовали удаленный формат работы: 27% — на временной основе, 6% — на постоянной. Доля работающих в удаленном формате на постоянной основе выросла за год вдвое — с 5% до 11%. Свое жилье считают подходящим для удаленки 59% трудоустроенных россиян, попробовавших такой формат работы.
Совместный опрос "Дом.РФ" и ВЦИОМ проводился в конце декабря 2020 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов во всех регионах страны.
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