МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Производители зерна в РФ после введения экспортных ограничений будет вынуждены пересматривать севооборот в пользу более дешевых культур, ориентируясь, в частности, на рожь и фуражное зерно, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Зерновой союз попросил Путина ослабить ограничения на экспорт зерна

"На текущий момент нам в фундамент следующего урожая надо заложить себестоимость 9,5-10 тысяч рублей за тонну пшеницы при нормальных погодных условиях. Если из мировой цены вычесть все затраты, учесть пошлину в 50 долларов с 1 апреля, то при цене 285 долларов за тонну мы получаем 9 тысяч рублей — то есть уже ниже себестоимости, которую пшеница в текущем сезоне нам образует", — сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"При такой пошлине сеять пшеницу становится невыгодным, поэтому на следующий сезон будем пересматривать планы на посевную компанию", — заметил он, пояснив, что уже очевидно сокращение площади ярового сева, поэтому в будущем урожае стоит рассчитывать в основном на озимые. Между тем, "фундамент следующего урожая", традиционно обеспечивающий порядка 60% сбора, столкнулся осенью с недостатком влаги, и еще остается риск в условиях выхода из зимовки, добавил Злочевский.

Кроме того, подорожало топливо, удобрения, растет утилизационный сбор на самоходную технику, и все это вкупе с принятыми решениями по регулированию рынка, по словам Злочевского, приводит к тому, что крестьяне будут ориентироваться на более выгодные культуры, например, рожь. Минсельхоз объяснил низкий спрос на зерно из госфонда

"По ржи регулирования не заявлено, но по ней всегда была проблема: кроме внутреннего сбыта, спроса нет, и любое перепроизводство приводит к тому, что ее девать становится некуда. Поэтому в прошлом сезоне мы имели неурожай по ржи, хотя сейчас ее производить достаточно выгодно — это одна из культур, на которые переориентируются пшеничные посевы", — считает Злочевский.

Правительство в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, установив с 15 февраля по 30 июня 2021 года квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы и введя экспортные пошлины. В частности, в пределах квоты пошлина для пшеницы с 15 февраля составит 25 евро за тонну, а с 1 марта до конца июня — 50 евро за тонну.

После выборки квоты пошлина для всех культур составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну. Правительство РФ также в рамках механизма зернового демпфера утвердило в понедельник гибкую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и правила ее направления на субсидии сельхозпроизводителям.

По словам Злочевского, "демпфер" привязан не к себестоимости ресурсов, а к конъюнктуре внешнего рынка, которая не всегда формируется под российским влиянием; хотя в росте цены тонны пшеницы с 220 до 300 долларов за половину сезона вклад мировых трендов составил лишь 30-40%, а остальные 60% — ограничения на экспорт, анонсированные Россией, заметил он.

"Чем дороже контрактная цена, тем больше вычет, поэтому в первую очередь ограничения бьют по премиальным позициям – твердая пшеница и высокопротеиновая пшеница. Мы в прошлом сезоне начали наращивать это производство, но теперь этими решениями мы его уничтожаем", — сказал Злочевский, заметив, что в мире очевидно сокращение спроса в фуражном сегменте, тогда как в продовольственном его не происходит, и этот тренд будет иметь фундаментальный характер.

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