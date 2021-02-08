МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Введение плавающей пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя не отразится на динамике экспорта, российские экспортеры зерна рассчитывают при стабилизации ситуации вернуться к вопросу ее обнуления, сообщил журналистам председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Зерновой союз попросил Путина ослабить ограничения на экспорт зерна

"Рынку нужна предсказуемость и четкие правила игры. Мы их получим после подписания соответствующего постановления. Мы уверены, что это не отразится на динамике экспорта зерна. Участники нашего союза намерены выбрать полученные экспортные квоты в полном объеме", — сказал Зернин.

Правительство РФ в понедельник утвердило "зерновой демпфер" — гибкую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая заработает со 2 июня, а также новые субсидии производителям зерна, в рамках которых будут распределяться все доходы бюджета от экспортных пошлин по зерновым культурам.

Пошлина для пшеницы будет взиматься при мировой цене выше 200 долларов за тонну — ставка составит 70% от разницы между расчетной экспортной ценой и этой базовой ценой, для ячменя и кукурузы механизм тот же, но базовая цена составит 185 долларов.

"В следующих сезонах при изменении ценовой ситуации и достижении баланса интересов всех участников зернового рынка мы планируем обсуждать с правительством возможность обнуления пошлины", — добавил Зернин.

Президент Союза экспортеров подчеркнул, что механизм плавающей пошлины необходим для стабилизации внутренних цен на зерно. "Мы это понимаем и неоднократно заявляли, что обеспечение продовольственной безопасности страны имеет наивысший приоритет перед экспортом", — сказал он журналистам.

Другим постановлением премьер утвердил правила поддержки сельхозпроизводителей в рамках механизма зернового демпфера. Согласно документу, регионам в этих целях будут выделяться все доходы бюджета от пошлин на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, рапса, подсолнечника и сои.

При этом совокупный объем господдержки производителей зерновых культур не будет превышать 50% их затрат на производство и реализацию.

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