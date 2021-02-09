ВАШИНГТОН, 9 фев — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США ожидаемо и резко увеличился в январе, сообщило Бюджетное управление конгресса. Пороховая бочка: долговая бомба может рвануть после пандемии

Помесячный рост дефицита составил 165 миллиардов долларов в январе 2021 года по сравнению с 144 миллиардами долларов в декабре и с 33 миллиардами долларов в январе 2020 года. За первые же 4 месяца финансового года, начавшегося 1 октября, дефицит вырос на 90%, до 738 миллиардов долларов.

Рост дефицита во многом вызван 900-миллионным пакетом поддержки экономики, который был принят в конце 2020 года. В частности, в январе было выплачено 142 миллиарда долларов налогоплательщикам.

Тем временем администрация Джо Байдена и демократы в конгрессе добиваются принятия нового пакета поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов. Байден и демократы заявляют, что сейчас опасность недостаточного стимулирования экономики грозит очень медленным восстановлением после кризиса, вызванного коронавирусом. По мнению администрации, это намного превосходит возможные негативные последствия роста дефицита.

По данным Бюджетного управления, повышение минимальной оплаты труда в США снизит бедность и повысит дефицит.

Администрация Джо Байдена предлагает постепенно повысить минимальную оплату труда до 15 долларов в час. Демократы хотят включить эту меру в почти двухтриллионный пакет поддержки экономики, который готовится к принятию в конгрессе.

Беспартийные эксперты Бюджетного управления конгресса подсчитали, что эта мера повысит дефицит на 54 миллиона долларов на протяжении последующих 10 лет. При этом число людей, живущих за чертой бедности в США, сократится к 2025 году на 900 тысяч. Зато и число работающих жителей США упадет на 1,4 миллиона, прогнозируют эксперты конгресса.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в понедельник, что Байден твердо намерен добиваться повышения минимальной оплаты труда.

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