МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в рамках расследования роста цен на рынке металлопродукции выявила признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами, сообщается на сайте ведомства. Эксперт назвал металл, который дорожает, пока дешевеет золото

Рост цен на металлопродукцию различного сортамента наблюдается с четвертого квартала 2020 года. В этой связи ФАС России проводит комплексное расследование на рынках металлопродукции, анализируя данные как производителей, так и металлотрейдеров.

ФАС отмечает, что предварительный анализ данных производителей свидетельствует о наличии рыночных факторов, повлиявших на изменение цен, вместе с тем ведомство изучит поведение компаний в этих условиях.

"Так, в результате анализа поступивших в ФАС России заявлений граждан и организаций, а также информации, полученной в ответ на запросы, ведомством выявлены признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами. В целях проверки соблюдения рядом металлотрейдеров требований… организованы внеплановые выездные проверки", — говорится в сообщении. ФАС поменяет расчет оплаты за доставку газа в баллонах

Тем не менее, регулятор отметил в январе 2021 года замедление роста цен, в том числе на арматуру, по сравнению с декабрем 2020 года, как в сегменте первичных крупнооптовых продаж, так и в сегменте металлотрейдинга.

"В настоящий момент существенные предпосылки для возникновения дефицита или усиления рыночной власти отдельных участников рынка ФАС России не наблюдаются. Так, объем производства арматуры в Российской Федерации по результатам опроса ФАС России, в 2020 году составил порядка 7,5 миллиона тонн, объем экспорта – около 2 миллионов тонн, то есть 25-27%", — заключили в ведомстве.