МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в рамках расследования роста цен на рынке металлопродукции выявила признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами, сообщается на сайте ведомства.
Рост цен на металлопродукцию различного сортамента наблюдается с четвертого квартала 2020 года. В этой связи ФАС России проводит комплексное расследование на рынках металлопродукции, анализируя данные как производителей, так и металлотрейдеров.
ФАС отмечает, что предварительный анализ данных производителей свидетельствует о наличии рыночных факторов, повлиявших на изменение цен, вместе с тем ведомство изучит поведение компаний в этих условиях.
"Так, в результате анализа поступивших в ФАС России заявлений граждан и организаций, а также информации, полученной в ответ на запросы, ведомством выявлены признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами. В целях проверки соблюдения рядом металлотрейдеров требований… организованы внеплановые выездные проверки", — говорится в сообщении.
Тем не менее, регулятор отметил в январе 2021 года замедление роста цен, в том числе на арматуру, по сравнению с декабрем 2020 года, как в сегменте первичных крупнооптовых продаж, так и в сегменте металлотрейдинга.
"В настоящий момент существенные предпосылки для возникновения дефицита или усиления рыночной власти отдельных участников рынка ФАС России не наблюдаются. Так, объем производства арматуры в Российской Федерации по результатам опроса ФАС России, в 2020 году составил порядка 7,5 миллиона тонн, объем экспорта – около 2 миллионов тонн, то есть 25-27%", — заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/state_regulation/20210209/833000583.html