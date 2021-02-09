МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Правительство России прокомментировало сообщения о якобы новом пакете соцподдержки: поддержка носит долгосрочный, системный характер, инструментарий расширяется, об этом сообщила пресс-служба кабмина. СМИ узнали о новом плане помощи россиянам на 500 миллиардов рублей

В понедельник агентство Reuters опубликовало статью, где говорится о якобы новом пакете соцподдержки на сумму не менее 6,7 миллиарда долларов, который рассматривает российское правительство.

"Забота о благополучии граждан и поддержка различных категорий населения — основная задача правительства. Такая поддержка носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан. Она тесно связана с национальными целями развития страны, сформулированными президентом. Именно поэтому ей уделяется особое внимание", — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что выполнение социальных обязательств государства перед гражданами имеет приоритетный характер при определении основ государственной политики, долгосрочном планировании, верстке федерального бюджета.

"Каждый год для граждан реализуется целый ряд мер социальной поддержки, от различных выплат и льгот до предоставления набора социальных услуг, содействия в переобучении и трудоустройстве. Перечень таких инструментов постоянно расширяется", — добавили в пресс-службе кабмина.