МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Сводный опережающий индекс Composite leading indicators (CLI) для России, указывающий на перспективы экономической активности, в январе составил 99,9 пункта, что на 0,2 пункта больше уровня декабря, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Число занятых в экономике поставило десятилетний антирекорд

"В России CLI продолжает указывать на стабильный рост", — оценивает ОЭСР. По данным организации, индекс РФ поднимается в месячном выражении девятый месяц подряд, начиная с мая.

Показатель во всех других странах неформального клуба БРИК также поднялся в отчетном месяце: в Индии — до 98 с 97,7 пункта месяцем ранее, в Бразилии — до 104,2 со 103,9 пункта, в Китае — вырос до 101,4 пункта против 101,1 пункта месяцем ранее.

Кроме того, агрегированный CLI стран "большой семерки" вырос в минувшем месяце до 99,5 пункта с декабрьского уровня в 99,4 пункта. Показатель поднялся во всех странах, кроме Великобритании. Самый заметный рост был зафиксирован в США, самыми слабыми темпами показатель увеличивался в Германии и Италии.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада (на период шесть-девять месяцев). Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.