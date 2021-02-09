МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российский бизнес столкнулся с новой проблемой из-за задержки оформления документов на ввоз иностранных специалистов в страну.

Как пишет РБК, из-за задержки документов компании вынуждены откладывать модернизацию производств и выпуск новой продукции.

В первую очередь, из-за проблем с оформлением страдают отечественные компании, которые используют иностранное оборудование. Пандемия сделала процедуру в три раза дольше по времени. Сейчас срок оформления приглашения и визы для иностранных специалистов составляет около шести недель.

Издание поясняет, что профильные ведомства, куда направляются списки иностранных сотрудников для въезда в РФ, могут заниматься рассмотрением документов от двух недель до нескольких месяцев.

В совокупности это приводит к нехватке иностранцев. В частности, возникают задержки в модернизации и ремонте производственного оборудования.