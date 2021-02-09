МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ предложил обнулить пошлины на ввоз цветных драгоценных камней и мелких бриллиантов сроком на 2 года в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в сообщении министерства.

"Минфин России внес на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение по обнулению ставок ввозных таможенных пошлин на цветные драгоценные камни и бриллианты мелких рассевов (весом менее 0,3 карат) сроком на 2 года в странах ЕАЭС. Предложение будет рассматриваться на коллегии Евразийской экономической комиссии 9 февраля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатива сократит издержки при производстве ювелирных изделий в странах ЕАЭС, повысит объемы продаж как на евразийском, так и на глобальном рынках, а также создаст необходимые условия для повышения стоимостной конкурентоспособности отрасли.

"Пандемия в значительной степени повлияла на рынок ювелирных изделий, снизив объемы производства. Разработанная Минфином России мера таможенного регулирования поможет преодолеть последствия пандемии и станет серьезной поддержкой для евразийской ювелирной промышленности", — добавляется в сообщении.

Минфин также отмечает, что участники евразийского ювелирного рынка давно поднимали вопрос обнуления пошлин на импортируемое в ЕАЭС сырье для ювелирной промышленности. Это связано с тем, что в странах ЕАЭС практически не добываются цветные драгоценные камни, а огранка бриллиантов массой до 0,3 карата на территории ЕАЭС нерентабельна. В то же время значительную часть ювелирных изделий на рынке занимают украшения со вставками из мелких бриллиантов.

"Складывается ситуация, когда импортировать готовую ювелирную продукцию из стран, не входящих в ЕАЭС, становится выгодней, чем производить на его территории. Ставка ввозной таможенной пошлины на готовую ювелирную продукцию практически равна ставке на драгоценные камни (10-15%), необходимые для производства ювелирных изделий", — указывает министерство.