МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства по совершенствованию института банкротства, с докладом выступит вице-премьер Андрей Белоусов, сообщает пресс-служба Кремля.

"Десятого февраля президент России Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видеоконференции. Профильной темой станет совершенствование института банкротства. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Белоусов", — говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании будут рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки дня.