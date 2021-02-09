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Путин обсудит с правительством улучшение института банкротства
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Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства по совершенствованию института банкротства, с докладом выступит вице-премьер Андрей Белоусов,... ПРАЙМ, 09.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства по совершенствованию института банкротства, с докладом выступит вице-премьер Андрей Белоусов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Десятого февраля президент России Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видеоконференции. Профильной темой станет совершенствование института банкротства. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Белоусов", — говорится в сообщении.
Кроме того, на заседании будут рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки дня.