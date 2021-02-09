МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о снижении до 7% с 20% НДС при реализации гостиничных услуг классифицированными гостиницами.

Документ, внесенный законодательным собранием Нижегородской области, разработан в целях повышения конкурентоспособности российского туристического продукта на мировом рынке этих услуг по критериям цены и качества.

Однако против принятия законопроекта выступили правительство, Счетная палата РФ и комитет Госдумы по бюджету и налогам. Они обратили внимание, что его реализация приведет к выпадению доходов федерального бюджета, а источники их компенсации не определены. Исходя из финансово-экономического обоснования к законопроекту, в 2021 году потери бюджета могут составит 7,936 миллиарда рублей.

Кроме того, в случае установления ставки НДС в 7% для гостиничных услуг возникает отрицательная разница между суммами налога, исчисленными при их реализации, и суммами НДС, предъявленными гостиницам поставщиками товаров (работ, услуг), которая подлежит возмещению из федерального бюджета. Данное возмещение будет являться субсидированием налогоплательщиков, реализующих указанные гостиничные услуги, считает кабмин.