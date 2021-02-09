2021-02-09T16:13:56+03:00
2021-02-09T16:13:56+03:00
2021-02-09T16:13:56+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210209/833004844.html
Профицит текущего счета платежного баланса в январе упал в 1,6 раза
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. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе сократилось в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6,8 миллиарда долларов,... ПРАЙМ, 09.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе сократилось в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6,8 миллиарда долларов, следует из предварительной оценки Банка России.
"По предварительной оценке Банка России, в январе 2021 года положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации сложилось в размере 6,8 миллиарда долларов США против 10,6 миллиарда долларов США в январе 2020 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на динамику показателя оказало влияние сжатие профицита торгового баланса, во многом обусловленное сокращением экспорта товаров из-за менее благоприятной ценовой конъюнктуры рынка углеводородов. Импорт товаров и совокупное отрицательное сальдо других компонентов счета текущих операций были близкими к уровням января предыдущего года.