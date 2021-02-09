МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Углеродный налог в ЕС может замедлить рост спроса на энергоресурсы из РФ и изменить структуру этого спроса, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Выступая в Госдуме во вторник, Решетников отметил, что министерство системно строит работу по энергетическому экспорту, в том числе, чтобы отвечать на глобальные вызовы. ФНС создает особую инспекцию для подсчета налогов богачей

"В первую очередь, на так называемые углеродные инициативы, пограничный корректирующий углеродный механизм со стороны Евросоюза. Для нашей экономики это чревато возможным замедлением темпов роста (спроса — ред.) на энергоресурсы, изменением структуры этого спроса. В особенности это будет касаться рынков угля", — сказал Решетников.

Он отметил, что для нивелирования рисков кабмин РФ ведет собственную климатическую повестку. В частности, сформирована стратегия низкоуглеродного развития до 2050 года.

По словам министра, подготовлен законопроект об ограничении выбросов парниковых газов, который предлагает мягкую модель регулирования — без налогов и обязательных платежей.

Минэкономразвития также работает над инфраструктурой для выпуска зеленых облигаций, идет активная работа по линии других министерств.

"Многие наши экспортеры, которые могут попасть под действие углеродного налога, готовы уже сейчас заниматься "зелеными" проектами. Поэтому мы одновременно работаем по линии международных организаций и коммуникаций, чтобы снижение выбросов СO2 в нашей стране было признано и корректно учтено на международном уровне", — добавил Решетников.

Читайте также:

Путину предложили ввести в России новый налоговый режим