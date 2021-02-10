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Сенат США назвал конституционным процесс импичмента Трампу
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Сенат США назвал конституционным процесс импичмента бывшему президенту Дональду Трампу, свидетельствуют результаты голосования. Вопрос о том, можно ли вынести импичмент бывшему... ПРАЙМ, 10.02.2021
импичмент трампа, дональд трамп, новости, экономика, макроэкономика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 10 фев — ПРАЙМ. Сенат США назвал конституционным процесс импичмента бывшему президенту Дональду Трампу, свидетельствуют результаты голосования.
Вопрос о том, можно ли вынести импичмент бывшему президенту, не рассматривался в прошлом в судах, и у ученых-специалистов по конституционному праву на этот счет есть различные мнения.
Тем не менее сенаторы постановили, что могут решить этот вопрос самостоятельно. Таким образом, процесс импичмента будет продолжен.
За конституционность импичмента бывшему президенту проголосовало 56 сенаторов, включая шесть республиканцев. Однако 44 сенатора-республиканца, проголосовав против, дали понять, что намерены добиться оправдать Трампа. Для того чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 голосов в сенате.
Трампа судят по обвинению в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий США 6 января после митинга Трампа, на котором тот призывал помешать утверждению результатов выборов.
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