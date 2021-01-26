МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Новый президент США Джо Байден развернуто прокомментировал тему импичмента предыдущему президенту страны Дональду Трампу.

"Я думаю, что это должно произойти", — подчеркнул он в беседе с CNN.

При этом Байден выразил сомнения, что сенат примет это решение: все там изменилось, с тех пор, когда он там был.

Президент отметил, что результат мог быть другим в случае, если бы Трампу до конца пребывания у власти оставалось полгода. Вряд ли, считает Байден, найдутся 17 сенаторов от Республиканской партии, кто бы поддержал импичмент Трампу.

Ранее лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер аннонсировал, что вопрос об импичменте начнут рассматривать 8 февраля.