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Байден усомнился в успехе импичмента Трампа в сенате
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Новый президент США Джо Байден развернуто прокомментировал тему импичмента предыдущему президенту страны Дональду Трампу. "Я думаю, что это должно произойти", — подчеркнул он в... ПРАЙМ, 26.01.2021
сша, импичмент трампа, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Новый президент США Джо Байден развернуто прокомментировал тему импичмента предыдущему президенту страны Дональду Трампу.
"Я думаю, что это должно произойти", — подчеркнул он в беседе с CNN.
При этом Байден выразил сомнения, что сенат примет это решение: все там изменилось, с тех пор, когда он там был.
Президент отметил, что результат мог быть другим в случае, если бы Трампу до конца пребывания у власти оставалось полгода. Вряд ли, считает Байден, найдутся 17 сенаторов от Республиканской партии, кто бы поддержал импичмент Трампу.
Ранее лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер аннонсировал, что вопрос об импичменте начнут рассматривать 8 февраля.