МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы выступили с инициативой сделать обязательной социальную рекламу в интернете. Члены комитета по информполитике планируют внести на рассмотрение нижней палаты соответствующий законопроект, пишут "Известия". Дуров высказался о введении 30-секундной рекламы в Telegram

Планируется внести поправки в закон "О рекламе" и ввести обязательную квоту в 5% на размещение социальной рекламы в интернете. Предполагается, что данная норма коснется площадок, распространяющих рекламу, которые посещают более 100 тысяч российских пользователей в сутки.

Председатель думского комитета Александр Хинштейн пояснил, что на практике норма о квоте на соцрекламу действует для телевидения и уличных щитов, соответственно, предлагается распространить требование на все площадки, в том числе и в сети.

Изданию в Роскомнадзоре сказали, что ведомство поддерживает законопроект. В Совете Федерации и ФАС также поддержали инициативу.

Документом предусматривается создание системы мониторинга интернет-площадок. Для выполнения этой функции нужен единый оператор, который на конкурсной основе будет отбирать рекламные продукты и отслеживать выполнение пятипроцентной квоты.

По данным трех источников, оператором может стать "Институт развития интернета". В сентябре прошлого года он уже подписал меморандум о социальной рекламе с Mail.ru Group, Rambler Group и "Яндексом". В соответствии с документом компании предоставили институту полномочия по размещению социальной рекламы на своих ресурсах.

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