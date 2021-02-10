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Товарооборот России и Британии вырос на 15-20%
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Товарооборот России и Британии в 2020-м году вырос на 15-20%, рост продолжается четвертый год подряд, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин. "У нас растет... ПРАЙМ, 10.02.2021
внешняя торговля, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЛОНДОН, 10 фев — ПРАЙМ. Товарооборот России и Британии в 2020-м году вырос на 15-20%, рост продолжается четвертый год подряд, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
"У нас растет товарооборот, он в этом (2020) году вырос еще на 15-20% по сравнению с прошлым, и это уже четвертый год подряд. Это порядка 23 миллиардов долларов. Последовательный рост у нас идет три-четыре года", — сказал посол в беседе с российскими журналистами накануне отмечаемого 10 февраля Дня дипломата.
По мнению посла, выход Британии из ЕС мало скажется на торговом сотрудничестве с Соединенным Королевством, а в двусторонних отношениях потребуется отчасти обновить правовую базу.
"Нам, наверное, предстоят не очень значительные подвижки в этой области — частичное обновление правовой базы, но это будет не сейчас, это произойдет, когда у самой Великобритании установятся и успокоятся отношения с ее ближайшими соседями, и это надо делать срочно", — добавил посол.
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