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"Алроса" в январе снизила продажи алмазов и бриллиантов на 17,6%
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Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в январе в стоимостном выражении составил 430 миллионов долларов против 521,6 миллиона месяцем ранее (снижение на 17,6%),... ПРАЙМ, 10.02.2021
алмазы, продажи, алроса, новости, экономика, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в январе в стоимостном выражении составил 430 миллионов долларов против 521,6 миллиона месяцем ранее (снижение на 17,6%), следует из сообщения компании.
В том числе стоимость реализованного алмазного сырья за отчетный месяц достигла 421 миллиона долларов, бриллиантов — 9 миллионов. В январе 2020 года группа "Алроса" реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 405 миллионов долларов.
"Результаты продаж за январь отражают улучшение спроса на ювелирную продукцию на основных рынках сбыта – в Китае и США. Дополнительную поддержку спрос на алмазное сырье получил благодаря отсутствию избыточных запасов в сегменте огранки. Это, в свою очередь, отчасти обусловлено тем, что огранщики имеют возможность делать закупки только под свои реальные потребности", — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Алросы" Евгения Агуреева.
"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.