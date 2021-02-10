МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в январе в стоимостном выражении составил 430 миллионов долларов против 521,6 миллиона месяцем ранее (снижение на 17,6%), следует из сообщения компании. "Алроса" в 2020 году впервые превзошла De Beers по объему выручки

В том числе стоимость реализованного алмазного сырья за отчетный месяц достигла 421 миллиона долларов, бриллиантов — 9 миллионов. В январе 2020 года группа "Алроса" реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 405 миллионов долларов.

"Результаты продаж за январь отражают улучшение спроса на ювелирную продукцию на основных рынках сбыта – в Китае и США. Дополнительную поддержку спрос на алмазное сырье получил благодаря отсутствию избыточных запасов в сегменте огранки. Это, в свою очередь, отчасти обусловлено тем, что огранщики имеют возможность делать закупки только под свои реальные потребности", — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Алросы" Евгения Агуреева.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.