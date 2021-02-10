МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, смягчающий требования валютного контроля при экспорте российской продукции и требования о репатриации валютной выручки. В ФНС нашли способ нарастить ВВП без снижения налогов

Закон призван снизить административную нагрузку на российских экспортеров, расширить им доступ к продуктам экспортного страхования, способствовать автоматизации и упрощению учета и отчетности по валютным операциям. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

Закон допускает к страхованию рисков неисполнения обязательств по внешнеторговым контрактам, помимо АО "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР), как это предусмотрено сейчас, и российские страховые организации. При этом Банк России будет вести перечень страховщиков, которые не вправе страховать риски неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым контрактам, а также устанавливать основания для включения в такой перечень и исключения из него.

Получение страховой выплаты (возмещения) в иностранной валюте или валюте РФ от страховщиков–резидентов будет считаться исполнением экспортерами обязанности репатриировать валютную выручку. Эта обязанность также будет считаться исполненной, если уполномоченный российский банк выплатит экспортеру средства в рамках гарантии по внешнеторговой сделке, что должно не только упростить соблюдение норм закона, но и снизить риск неполучения денег, если зарубежный покупатель нарушит обязательства в отношении оплаты контракта.

Помимо этого, в перечень разрешенных валютных операций между резидентами включаются уплата страховых премий (взносов) и выплата страховых возмещений. А в перечень документов, которые могут быть представлены российскими экспортерами в обоснование недополученной валютной выручки, включаются документы, касающиеся фиксации факта порчи товара и урегулирования его оплаты.