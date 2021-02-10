МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о продлении на текущий год возможности заочного проведения собраний акционеров, а также участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО). Глава ФНС раскрыл причину создания инспекции для работы с богачами

Документ сохраняет на 2021 год возможность проведения в заочной форме общих собраний акционеров, в повестку дня которых включены вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) акционерного общества.

Одновременно продлевается и возможность проведения в текущем году заочно собраний участников ООО по вопросам, касающимся утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

Скорректировать сроки соответствующих корпоративных процедур в связи с ситуацией, вызванной коронавирусной инфекцией, предложил Банк России, чтобы можно было принимать решения также, как и в прошлом году, пояснил РИА Новости председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.