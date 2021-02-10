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Госдума продлила возможность проведения заочных собраний акционеров
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Госдума приняла закон о продлении на текущий год возможности заочного проведения собраний акционеров, а также участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО). Документ... ПРАЙМ, 10.02.2021
пандемия, госдума, собрание акционеров, новости, госпроекты, экономика
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о продлении на текущий год возможности заочного проведения собраний акционеров, а также участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО).
Документ сохраняет на 2021 год возможность проведения в заочной форме общих собраний акционеров, в повестку дня которых включены вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) акционерного общества.
Одновременно продлевается и возможность проведения в текущем году заочно собраний участников ООО по вопросам, касающимся утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
Скорректировать сроки соответствующих корпоративных процедур в связи с ситуацией, вызванной коронавирусной инфекцией, предложил Банк России, чтобы можно было принимать решения также, как и в прошлом году, пояснил РИА Новости председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.