МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России со 2 по 8 февраля ускорилась до 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 0,9%, сообщает Росстат.

"За период со 2 по 8 февраля 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала февраля – 100,2%, с начала года – 100,9%", — говорится в сообщении.

Неделей ранее Росстат фиксировал нулевую инфляцию в РФ впервые с периода 22-28 сентября, после которого она составляла 0,1%-0,2% (за исключением 0,4% за период 1-11 января).

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю в феврале зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо — на 0,1%.

Минэкономразвития ожидает, что инфляция в РФ в феврале замедлится в месячном исчислении до 0,5-0,6% после 0,7% в январе. По данным Росстата, инфляция в РФ в январе замедлилась до 0,67% с 0,83% в декабре, в годовом выражении — ускорилась до 5,2% с декабрьских 4,9%.